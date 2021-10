LIVE Italia-Belgio 2-0, Finale 3°-4° posto Nations League in DIRETTA: raddoppia Berardi su rigore! (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72? Fuori Pellegrini e Barella, dentro Jorginho e Cristante nell’Italia. 70? Donnarumma! l’ex portiere del Milan respinge un tiro a botta sicura di Alderweireld. 68? Fuori Raspadori e dentro Kean per l’Italia. 66? Gooooooooooooooooooool, Berardiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, segna l’attaccante del Sassuolo con un rigore calciato di sinistro, Italia-Belgio 2-0. 64? Ammonito Alderweireld per proteste. 62? RIGORE per l’Italia, intervento in ritardo di Castagne su Chiesa. 60? De Ketelaere e De Bruyne dentro, fuori Tielemans e Saelemaekers nel Belgio. 58? Cross da parte del giocatore del Napoli Di Lorenzo che non trova compagni in area. 56? Giallo per Witsel che colpisce in ritardo Lorenzo Pellegrini. 54? Si ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72? Fuori Pellegrini e Barella, dentro Jorginho e Cristante nell’. 70? Donnarumma! l’ex portiere del Milan respinge un tiro a botta sicura di Alderweireld. 68? Fuori Raspadori e dentro Kean per l’. 66? Gooooooooooooooooooool,iiiiiiiiiiiiiiiiiiii, segna l’attaccante del Sassuolo con un rigore calciato di sinistro,2-0. 64? Ammonito Alderweireld per proteste. 62? RIGORE per l’, intervento in ritardo di Castagne su Chiesa. 60? De Ketelaere e De Bruyne dentro, fuori Tielemans e Saelemaekers nel. 58? Cross da parte del giocatore del Napoli Di Lorenzo che non trova compagni in area. 56? Giallo per Witsel che colpisce in ritardo Lorenzo Pellegrini. 54? Si ...

SkySport : #ItaliaBelgio 0-0 all'intervallo. Segui il secondo tempo LIVE #SkySport #NationsLeague - RadioItalia : Ma il sorriso di @frankgabbani ? ?? Che bello ascoltare Francesco Gabbani live da #CasaAzzurri! On air su Radio Ital… - trentinovolley : ??????| MONDIALE UNDER 21 ? A #Cagliari l'#Italia di Alessandro #Michieletto (22 punti) supera in rimonta (da 0-2 a 3-… - paoloigna1 : #Barella nella rosa dei 5 italiani per il pallone d'oro non è li per caso...#ItaliaBelgio - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - ITALIA-BELGIO 2-0, Berardi raddoppia su rigore -