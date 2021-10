LIVE Italia-Belgio 0-0, Finale 3°-4° posto Nations League in DIRETTA: inizia la ripresa! (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? inizia il secondo tempo! 15.50 Partita molto equilibrata che vede le due squadre giocare sulle giocate dei singoli, Chiesa e Carrasco su tutti. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Italia-Belgio 0-0. 43? Possesso palla prolungato del Belgio. 41? Witsel ferma Chiesa lanciato sulla fascia. 39? Ci prova Chiesa, pallone fuori con il destro. 37? Chiesa per Berardi che non riesce a trovare Raspadori per il tiro. 35? Italia che non riesce a trovare varchi nella zona centrale del campo. 33? Partita che perde un po’ d’intensità, si gioca molto sulle fiammate dei singoli. 31? Destro di Barella che non trova la porta. 29? Giallo per Di Lorenzo, fallo su Carrasco. 27? Sinistro di Chiesa che non crea problemi a ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?il secondo tempo! 15.50 Partita molto equilibrata che vede le due squadre giocare sulle giocate dei singoli, Chiesa e Carrasco su tutti. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,0-0. 43? Possesso palla prolungato del. 41? Witsel ferma Chiesa lanciato sulla fascia. 39? Ci prova Chiesa, pallone fuori con il destro. 37? Chiesa per Berardi che non riesce a trovare Raspadori per il tiro. 35?che non riesce a trovare varchi nella zona centrale del campo. 33? Partita che perde un po’ d’intensità, si gioca molto sulle fiammate dei singoli. 31? Destro di Barella che non trova la porta. 29? Giallo per Di Lorenzo, fallo su Carrasco. 27? Sinistro di Chiesa che non crea problemi a ...

RadioItalia : Ma il sorriso di @frankgabbani ? ?? Che bello ascoltare Francesco Gabbani live da #CasaAzzurri! On air su Radio Ital… - trentinovolley : ??????| MONDIALE UNDER 21 ? A #Cagliari l'#Italia di Alessandro #Michieletto (22 punti) supera in rimonta (da 0-2 a 3-… - infoitsport : LIVE TJ - ITALIA-BELGIO 0-0 - infoitsport : LIVE TJ - ITALIA-BELGIO 0-0 - infoitsport : LIVE - Nations League, Italia-Belgio: gol e azioni salienti -