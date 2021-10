LIVE Italia-Belgio 0-0, Finale 3°-4° posto Nations League in DIRETTA: Chiesa vicino alla rete! (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21? Berardi per Chiesa che viene anticipato da Courtois. 19? Chiesa per Raspadori che per un soffio non trova il primo palo. 17? Sinistro di Berardi che chiama all’intervento il portiere belga. 15? Partita che vive sulle fiammate delle due nazionali. 13? Punizione di Berardi che non sortisce effetti. 11? Giallo per Vertonghen, fallo su Locatelli. 9? Bell’azione dell’Italia che però non riesce ad arrivare al tiro. 7? Batshuayi ci prova ma riesce ad impensierire Donnarumma. 5? Ancora Chiesa con il destro non trova la porta. 3? Subito Chiesa sfiora la rete con il sinistro, pallone deviato. 1? Inizia la partita! 14.57 Nazionali che entrano in campo, tra poco il via! 14.53 Squadre nel tunnel d’ingresso. 14.49 Mancano solo dieci ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21? Berardi perche viene anticipato da Courtois. 19?per Raspadori che per un soffio non trova il primo palo. 17? Sinistro di Berardi che chiama all’intervento il portiere belga. 15? Partita che vive sulle fiammate delle due nazionali. 13? Punizione di Berardi che non sortisce effetti. 11? Giallo per Vertonghen, fallo su Locatelli. 9? Bell’azione dell’che però non riesce ad arrivare al tiro. 7? Batshuayi ci prova ma riesce ad impensierire Donnarumma. 5? Ancoracon il destro non trova la porta. 3? Subitosfiora la rete con il sinistro, pallone deviato. 1? Inizia la partita! 14.57 Nazionali che entrano in campo, tra poco il via! 14.53 Squadre nel tunnel d’ingresso. 14.49 Mancano solo dieci ...

Advertising

RadioItalia : Ma il sorriso di @frankgabbani ? ?? Che bello ascoltare Francesco Gabbani live da #CasaAzzurri! On air su Radio Ital… - trentinovolley : ??????| MONDIALE UNDER 21 ? A #Cagliari l'#Italia di Alessandro #Michieletto (22 punti) supera in rimonta (da 0-2 a 3-… - LorenzoFracassa : RT @UEFAcom_it: FISCHIO D'INIZIO! Segui Italia - Belgio LIVE ?? #NationsLeague | @Azzurri - evivanco7 : RT @SkySport: #NationsLeague, #Italia e #Belgio in campo: segui il LIVE #SkySport #ItaliaBelgio - PSSportsIT : ???? Italia ?? Belgio ???? Finale, ma per il 3?° posto Chi è la favorita? ?? Pronostico LIVE #ItaliaBelgio ??????… -