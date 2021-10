LIVE Fury-Wilder, Mondiale WBC pesi massimi in DIRETTA: entrambi finiscono al tappeto! (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sinistro-destro di Wilder, che ora avanza sulle ali dell’entusiasmo. QUINTO ROUND Wilder sembrava sull’orlo del baratro, poi ha cambiato tutto con un gancio destro devastante. Fury è finito al tappeto per due volte in 20 secondi. Fury ANCORA AL TAPPETO, VIENE CONTATO PER LA SECONDA VOLTA! SCATENATO Wilder, STA CERCANDO IL COLPO RISOLUTIVO! PAZZESCOOOOOOOOOOO!!! DESTRO ASSURDO DI Wilder, Fury AL tappeto! UN MATCH ALLUCINANTE! Fury a segno con il destro. Wilder va quasi sempre a vuoto. Sembra aver reagito Wilder, anche se non è così brillante sulle gambe. Fury ora va a caccia del colpo del KO. QUARTO ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASinistro-destro di, che ora avanza sulle ali dell’entusiasmo. QUINTO ROUNDsembrava sull’orlo del baratro, poi ha cambiato tutto con un gancio destro devastante.è finito al tappeto per due volte in 20 secondi.ANCORA AL TAPPETO, VIENE CONTATO PER LA SECONDA VOLTA! SCATENATO, STA CERCANDO IL COLPO RISOLUTIVO! PAZZESCOOOOOOOOOOO!!! DESTRO ASSURDO DIALUN MATCH ALLUCINANTE!a segno con il destro.va quasi sempre a vuoto. Sembra aver reagito, anche se non è così brillante sulle gambe.ora va a caccia del colpo del KO. QUARTO ...

