LIVE F1, GP Turchia 2021 in DIRETTA: Leclerc in testa con la Ferrari! (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45° giro/58 Bottas è già in scia a Leclerc, la scelta non ha pagato per la Ferrari. Ora anche il podio rischia di sfumare. 44° giro/58 Sainz in scia ad Ocon per l’ottavo posto. 44° giro/58 Leclerc in testa con 2?5 su Bottas, 9?6 su Verstappen, 14?4 su Hamilton. 44° giro/58 Leclerc commette un errore e Bottas piomba a soli 2?6. E’ durissima. 43° giro/58 Guadagna tanto Bottas, ora a 4?7 da Leclerc. 42° giro/58 Sainz, nel gioco dei pit-stop, torna 9°. 42° giro/58 NOOOOOOO!!! Piove di più, questo è uno svantaggio per Leclerc, perché le sue gomme intermedie sono ormai usurate, a differenza di Bottas e Verstappen. 42° giro/58 TIENE Leclerc, TIENE! 5?8 su Bottas! 41° giro/58 La Ferrari conferma via ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45° giro/58 Bottas è già in scia a, la scelta non ha pagato per la Ferrari. Ora anche il podio rischia di sfumare. 44° giro/58 Sainz in scia ad Ocon per l’ottavo posto. 44° giro/58incon 2?5 su Bottas, 9?6 su Verstappen, 14?4 su Hamilton. 44° giro/58commette un errore e Bottas piomba a soli 2?6. E’ durissima. 43° giro/58 Guadagna tanto Bottas, ora a 4?7 da. 42° giro/58 Sainz, nel gioco dei pit-stop, torna 9°. 42° giro/58 NOOOOOOO!!! Piove di più, questo è uno svantaggio per, perché le sue gomme intermedie sono ormai usurate, a differenza di Bottas e Verstappen. 42° giro/58 TIENE, TIENE! 5?8 su Bottas! 41° giro/58 La Ferrari conferma via ...

