LIVE F1, GP Turchia 2021 in DIRETTA: arriva la pioggia, Hamilton gongola. Ferrari sfortunata (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42 Di sicuro la pioggia è un vantaggio per Hamilton, il vero maestro in queste condizioni. Partendo 11°, il britannico non chiedeva altro… 13.41 Mattia Binotto a Sky (che non si trova ad Istanbul, ma a Maranello): “Il podio sarebbe un bel risultato. Non ci aspettavamo la pioggia, infatti con Charles abbiamo un assetto più da asciutto. Sarà una gara particolare. Ultimamente non paga molto essere conservativi. Di sicuro è importante finire le gare, non solo per noi che lottiamo per il 3° posto, ma anche per Verstappen e Hamilton. Bisogna essere bravi a non commettere errori. Con l’asfalto bagnato sarà importante gestire le gomme e decidere il momento giusto per cambiarle. La power-unit ci ha fatto guadagnare 1-2 decimi e questo in griglia ci ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.42 Di sicuro laè un vantaggio per, il vero maestro in queste condizioni. Partendo 11°, il britannico non chiedeva altro… 13.41 Mattia Binotto a Sky (che non si trova ad Istanbul, ma a Maranello): “Il podio sarebbe un bel risultato. Non ci aspettavamo la, infatti con Charles abbiamo un assetto più da asciutto. Sarà una gara particolare. Ultimamente non paga molto essere conservativi. Di sicuro è importante finire le gare, non solo per noi che lottiamo per il 3° posto, ma anche per Verstappen e. Bisogna essere bravi a non commettere errori. Con l’asfalto bagnato sarà importante gestire le gomme e decidere il momento giusto per cambiarle. La power-unit ci ha fatto guadagnare 1-2 decimi e questo in griglia ci ...

