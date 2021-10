LIVE – Berrettini-Tabilo 6-4 1-2, Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 10 ottobre 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Alejandro Tabilo, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021. L’azzurro esordirà dopo aver usufruito di un bye al primo turno e troverà di fronte un avversario certamente scomodo, pur partendo da favorito. La prima usualmente devastante e il dritto oltre ogni logica di Berrettini possono essere le chiavi del match; dal canto suo, il colombiano ha vinto il primo match a LIVEllo 1000 contro Denis Kudla e non ha intenzione di fermarsi. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la serata di domenica 10 ottobre. Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Ile latestuale della sfida tra Matteoe Alejandro, valevole per il secondo turno deldi. L’azzurro esordirà dopo aver usufruito di un bye al primo turno e troverà di fronte un avversario certamente scomodo, pur partendo da favorito. La prima usualmente devastante e il dritto oltre ogni logica dipossono essere le chiavi del match; dal canto suo, il colombiano ha vinto il primo match allocontro Denis Kudla e non ha intenzione di fermarsi. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la serata di domenica 10 ottobre. Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Berrettini-Tabilo 4-2 Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Tabilo #Masters… - _Sport_Calcio_ : ?? LIVE Quattro italiani contemporaneamente in campo: Berrettini, Sinner, Sonego e Mager: segui i match col nostro L… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE Quattro italiani contemporaneamente in campo: Berrettini, Sinner, Sonego e Mager: segui i match col nostro Live B… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Tabilo 0-1 Masters 1000 Indian Wells 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Tabilo #Masters… - Eurosport_IT : ?? LIVE Quattro italiani contemporaneamente in campo: Berrettini, Sinner, Sonego e Mager: segui i match col nostro… -