L’Italia vince la finale del terzo posto grazie a Barella e Berardi (rigore). De Ketelaere e tre legni non bastano al Belgio (Di domenica 10 ottobre 2021) A Torino si gioca la finale per il 3° posto della UEFA Nations League tra Italia e Belgio. Partono bene gli azzurri con due conclusioni di Chiesa, una deviata da Alderweireld e una alta sopra la traversa. Batshuayi risponde per i Diavoli Rossi, tiro potente alto di un soffio sopra la traversa difesa da Donnarumma. Berardi impegna Courtois al 19?, poi Raspadori . Belgio vicino al vantaggio alla mezz’ora, prima con Alderweireld e poi con Saelemaekers: incrocio dei pali colpito dal centrocampista del Milan. Al 45? Chiesa si trova a tu per tu con Courtois e non riesce a trovare il vantaggio, bravissimo il portiere belga a mandare in corner. Finisce a reti bianche il primo tempo all’Allianz Stadium tra Italia e Belgio. Nella ripresa la squadra di Mancini passa con un gran gol di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 ottobre 2021) A Torino si gioca laper il 3°della UEFA Nations League tra Italia e. Partono bene gli azzurri con due conclusioni di Chiesa, una deviata da Alderweireld e una alta sopra la traversa. Batshuayi risponde per i Diavoli Rossi, tiro potente alto di un soffio sopra la traversa difesa da Donnarumma.impegna Courtois al 19?, poi Raspadori .vicino al vantaggio alla mezz’ora, prima con Alderweireld e poi con Saelemaekers: incrocio dei pali colpito dal centrocampista del Milan. Al 45? Chiesa si trova a tu per tu con Courtois e non riesce a trovare il vantaggio, bravissimo il portiere belga a mandare in corner. Finisce a reti bianche il primo tempo all’Allianz Stadium tra Italia e. Nella ripresa la squadra di Mancini passa con un gran gol di ...

