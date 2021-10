L’Italia inizia una nuova scia positiva: vittoria nella finalina della Nations (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo il ko con la Spagna gli azzurri iniziano una nuova scia positiva. Terzo posto in Nations e qualche risposta interessante per Mancini. L’Italia torna al successo e consolidano la posizione nel ranking Fifa, un quinto posto per garantirsi la testa di serie ai Mondiali del Qatar. Roberto è soddisfatto per la vittoria e per la prova dei suoi contro il Belgio, battuti a Torino 2-1. “L’Italia dell’Europeo c’era anche con la Spagna ma eravamo in dieci, oggi abbiamo giocato molto bene e siamo stati bravi. A centrocampo abbiamo diverse soluzioni e giocatori con diverse qualità, hanno dimostrato di fare bene ed è una cosa positiva. Chiesa? Può giocare a destra o sinistra, non ha grandi difficoltà. È importante, così come Berardi, ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo il ko con la Spagna gli azzurrino una. Terzo posto ine qualche risposta interessante per Mancini.torna al successo e consolidano la posizione nel ranking Fifa, un quinto posto per garantirsi la testa di serie ai Mondiali del Qatar. Roberto è soddisfatto per lae per la prova dei suoi contro il Belgio, battuti a Torino 2-1. “dell’Europeo c’era anche con la Spagna ma eravamo in dieci, oggi abbiamo giocato molto bene e siamo stati bravi. A centrocampo abbiamo diverse soluzioni e giocatori con diverse qualità, hanno dimostrato di fare bene ed è una cosa. Chiesa? Può giocare a destra o sinistra, non ha grandi difficoltà. È importante, così come Berardi, ...

