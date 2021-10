L'Italia batte il Belgio e conquista il terzo posto in Nations League (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - L'Italia chiude con una piccola soddisfazione la seconda edizione della Nations League, aggiudicandosi il terzo posto nella finalina contro il Belgio. All'Allianz Stadium di Torino finisce 2-1 grazie alle reti di Barella e Berardi, entrambe nella ripresa. A nulla serve la rete belga di De Ketelaere nel finale, dopo i tre legni colpiti nel corso della sfida. Gli uomini di Mancini si lasciano così alle spalle la sconfitta con la Spagna, mettendosi in tasca punti importanti per il ranking Fifa in vista del Mondiale 2022. L'approccio degli azzurri è ottimo, un po' come lo era stato mercoledì contro la Spagna. La squadra di Mancini prova subito a prendere in mano le redini del gioco e al 21' crea la prima palla gol con Raspadori che, servito da Chiesa, viene murato provvidenzialmente ... Leggi su agi (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - L'chiude con una piccola soddisfazione la seconda edizione della, aggiudicandosi ilnella finalina contro il. All'Allianz Stadium di Torino finisce 2-1 grazie alle reti di Barella e Berardi, entrambe nella ripresa. A nulla serve la rete belga di De Ketelaere nel finale, dopo i tre legni colpiti nel corso della sfida. Gli uomini di Mancini si lasciano così alle spalle la sconfitta con la Spagna, mettendosi in tasca punti importanti per il ranking Fifa in vista del Mondiale 2022. L'approccio degli azzurri è ottimo, un po' come lo era stato mercoledì contro la Spagna. La squadra di Mancini prova subito a prendere in mano le redini del gioco e al 21' crea la prima palla gol con Raspadori che, servito da Chiesa, viene murato provvidenzialmente ...

