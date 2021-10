L’indiscrezione | panchina Messina | domani Capuano in città per la firma

Leggi su alfredopedulla

Eziolinosarà il nuovo allenatore del. Come avevamo anticipato nella tarda mattinata,ci sarà un incontro per arrivare agli accordi definitivi su durata e staff. L'idea di massima era quella di fare un contratto fino a giugno con opzione, ma sono dei dettagli che verranno approfonditi. C'è la totale disponibilità dia rilevare lache fino a poche ore fa è stata di Salvatore Sullo, quest'ultimo ha pagato i risultati negativi in avvio di stagione.