L’ex Nar Luigi Aronica | i capi di Forza Nuova | il ‘delfino’ di Castellino e il leader di IoApro | chi sono gli arrestati per la guerriglia a Roma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 ottobre 2021) Roberto Fiore,. E ovviamente Giuliano. La Procura diha annunciato, per le vie brevi, che schiererà il pool antiterrorismo per indagare sugli scontri di sabato pomeriggio nellatale, a margine del corteo No Green Pass, con assalto alla sede nazionale della Cgil. In totale12 le persone fermate – sei arrestate in flagranza di reato e altre sei fermate in un secondo momento – e ben 600 quelle identificate. Se i nomi di Roberto Fiore e Giuliano, rispettivamente segretario e vicesegretario di, erano stati resi noti subito, fa sensazione quello di, 65 anni, conosciuto come Er pantera, ex appartenente ai Nar, quei Nuclei Armati ...