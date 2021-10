Lepanto, battaglia infinita (Di domenica 10 ottobre 2021) – E’ un’illusione pensare che sia bastata la battaglia di Lepanto per evitare di finire schiavi dei turchi, dei musulmani. Dopo Lepanto c’è stata Vienna e, prima di Lepanto, c’è stata la battaglia di Poitiers (nell’immagine) e nel 1492 la pulizia religiosa di Isabella di Castiglia. E’ come la guerra alle mosche, che sconfissero Mussolini. Battaglie come quella di Lepanto bisogna combatterle ogni giorno e, purtroppo, oggi, invece di mettere ostacoli all’invasione, la favoriamo credendo di poterla usare a vantaggio nostro (meglio: a vantaggio di chi ci comanda). (Ard) Leggi su romadailynews (Di domenica 10 ottobre 2021) – E’ un’illusione pensare che sia bastata ladiper evitare di finire schiavi dei turchi, dei musulmani. Dopoc’è stata Vienna e, prima di, c’è stata ladi Poitiers (nell’immagine) e nel 1492 la pulizia religiosa di Isabella di Castiglia. E’ come la guerra alle mosche, che sconfissero Mussolini. Battaglie come quella dibisogna combatterle ogni giorno e, purtroppo, oggi, invece di mettere ostacoli all’invasione, la favoriamo credendo di poterla usare a vantaggio nostro (meglio: a vantaggio di chi ci comanda). (Ard)

Ultime Notizie dalla rete : Lepanto battaglia Brugnaro all'Expo di Dubai: 'Vendiamo il Mose'. Ma il brevetto è dello Stato L'ha buttata là così, il sindaco Luigi Brugnaro, ieri durante le celebrazioni per la battaglia di Lepanto. Reduce da Dubai, dove il progetto delle dighe mobili è stato presentato al mondo assieme al ...

Lepanto, e i corpi intermedi Molto intenso e partecipato, il convegno del 7 ottobre sulla battaglia di Lepanto e la Madonna del Rosario, nella bella chiesa di Gagliano, ornata di "pietre" azzurre e rosse di Gimigliano. Dotta e documentata la relazione biblica di don Serafino Parisi, ...

A Sermoneta, come ogni anni, si torna a parlare della 'Battaglia di Lepanto' LatinaQuotidiano.it A Sermoneta, come ogni anni, si torna a parlare della ‘Battaglia di Lepanto’ La battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571 è stata al centro di un convegno organizzato dall’amministrazione comunale di Sermoneta presso la chiesa di San Michele Arcangelo in occasione del 450 anni d ...

Tropea celebra i 450° dalla battaglia di Lepanto e i suoi combattenti - FOTO Ottobre ricco di grandi appuntamenti culturali nella città di Tropea , dopo un’ottima stagione estiva si appresta come Borgo dei Borghi 2021 ad un autunno ...

