Leonardo: “Ecco perché accettai la panchina dell’Inter” | VIDEO (Di domenica 10 ottobre 2021) Leonardo, direttore sportivo del Psg ed ex Milan, ha raccontato i motivi che lo hanno portato a diventare allenatore dell'Inter Leggi su pianetamilan (Di domenica 10 ottobre 2021), direttore sportivo del Psg ed ex Milan, ha raccontato i motivi che lo hanno portato a diventare allenatore dell'Inter

Advertising

GiovannaDiTroia : RT @paoloigna1: I sogni son desideri magnifica @Dile!Ed ecco apparire in carne ad ossa e in 3D Leonardo di Cosmo e Alessandro Ramellucci ??… - CarloB30482104 : RT @GiovannaDiTroia: Ed ecco il flipper rinascimentale multiplayer costruito in legno di scarto, denominato “I quattro cavalieri”, una macc… - paoloigna1 : I sogni son desideri magnifica @Dile!Ed ecco apparire in carne ad ossa e in 3D Leonardo di Cosmo e Alessandro Ramel… - paoloigna1 : RT @GiovannaDiTroia: Ed ecco il flipper rinascimentale multiplayer costruito in legno di scarto, denominato “I quattro cavalieri”, una macc… - GiovannaDiTroia : Ed ecco il flipper rinascimentale multiplayer costruito in legno di scarto, denominato “I quattro cavalieri”, una m… -