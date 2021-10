Leonardo | “Che bel Milan | sono felice per Maldini Su Gigio…” | VIDEO

Advertising

comunevenezia : #VeneziaPerImmagini ??'Venezia è un'opera d'arte, il capolavoro più grande che la nostra specie abbia prodotto' (I.… - JattaVetta : RT @ProfCampagna: #Mussolini Leonardo Sciascia una volta disse: 'Quando tra gli imbecilli ed i furbi si stabilisce un'alleanza, state bene… - louvingharreh : @LeoLamacchia MA PERCHÈ MI FAI ILLUDERE CHE CI SIA UN MESSAGGIO SUBLIMINALE DIETRO TIPO 'non fate niente perché sto… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: #Mussolini Leonardo Sciascia una volta disse: 'Quando tra gli imbecilli ed i furbi si stabilisce un'alleanza, state bene… - PianetaMilan : .@leo_de_araujo: “Che bel @acmilan, sono felice per #Maldini. Su @gigiodonna1...' | #VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Che

Corriere della Sera

... si mettevano i libri in quarantena nelle biblioteche? Tutte pratiche di estrema precauzione, man mano dismesse da quando è notoil virus si trasmette per via aerea. […] diBison ...Rocco Tauro Capogruppo Consiliare Montalbano - La CittàVogliamoIntervenuto nella zona mista durante il Festival dello Sport di Trento, il direttore sportivo del PSC Leonardo ha parlato anche della Serie A. “E’ sempre un campionato interessante, competitivo. Si ve ...'L'Inter, anche se cambiata e ha perso giocatori importanti, continua ad avere una competitività che è nata dallo scudetto dell'anno scorso che sicuramente porta delle conseguenze molto positive. È un ...