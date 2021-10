Lega: Ciocca, ‘sono leghista non fascista, sempre condannato estremismi’ (Di domenica 10 ottobre 2021) Milano, 10 ott. (Adnkronos) – “Io sono leghista non fascista, ho sempre condannato qualsiasi estremismo di destra e di sinistra che sono stati un grande dramma per il nostro Paese”. Lo afferma in una diretta Facebook, Angelo Ciocca europarlamentare della Lega coinvolto nell’inchiesta ‘Lobby nera’ di Fanpage, puntata andata in onda giovedì scorso a Piazzapulita su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021) Milano, 10 ott. (Adnkronos) – “Io sononon, hoqualsiasi estremismo di destra e di sinistra che sono stati un grande dramma per il nostro Paese”. Lo afferma in una diretta Facebook, Angeloeuroparlamentare dellacoinvolto nell’inchiesta ‘Lobby nera’ di Fanpage, puntata andata in onda giovedì scorso a Piazzapulita su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

