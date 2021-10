Leclerc deluso | ' Abbiamo sbagliato il timing | il podio era alla portata'

(Di domenica 10 ottobre 2021) Una delle migliori Ferrari dell'anno nel Mondiale F1 2021 per prestazioni e ritmo, quella vista nel GP di Turchia, eppure solo un 4° posto per Charlese un 8° per Carlos Sainz. Bicchiere mezzo ...

Advertising

autosprint : #Leclerc: 'Fine settimana positivo in generale, ma sono deluso' - SkySport : RT @SkySportF1: Ferrari, Leclerc dopo il GP Turchia: 'Ci abbiamo provato, ora sono un po' deluso' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TurkishGP https… - Gazzetta_it : Leclerc deluso: “Grande week end ma abbiamo sbagliato il timing, il podio era alla portata” #GPTurchia - giulyleclerc : RT @SkySportF1: Ferrari, Leclerc dopo il GP Turchia: 'Ci abbiamo provato, ora sono un po' deluso' #SkyMotori #F1 #Formula1 #TurkishGP https… - SkySportF1 : Ferrari, Leclerc dopo il GP Turchia: 'Ci abbiamo provato, ora sono un po' deluso' #SkyMotori #F1 #Formula1… -

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc deluso

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dunque? Pernon c'è dubbio. 'Sono. Sì avevamo una bella macchina, è stato un weekend certamente positivo però, per come si era messa, alla fine sono ...Sono queste le parole di Charles, pilota Ferrari 4° al traguardo del Gran Premio di ... stato un weekend positivo ma sono un po'da come è finito" , ha concluso il monegasco.Leclerc e la Ferrari hanno provato un azzardo nel finale che non ha pagato. Il comportamento anomalo delle intermedie ha tratto in inganno il monegasco che nei giri conclusivi ha perso il terzo gradin ...Nel GP della Turchia tanti segnali positivi per la Ferrari ma anche un pizzico di delusione per il podio quasi certo sfumato per Charles Leclerc a ...