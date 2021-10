Le violenze di Roma tra sottovalutazione e responsabilità politica

Leggi su formiche

(Di domenica 10 ottobre 2021) Un dettaglio era emerso dopo l’operazione della Polizia del 30 settembre contro un gruppo di no vax, indagati per minacce al Presidente della Repubblica e a quello del Consiglio: gli investigatori non li conoscevano, quei quattro non avevano precedenti, fino a quel momento erano comuni cittadini. Un dettaglio preoccupante con il senno di poi perché le migliaia di persone che hanno inscenato una manifestazione di protesta acontro la certificazione verde obbligatoria dal 15 ottobre erano quasi tutti comuni cittadini e la maggior parte di loro non ha scatenato gli incidenti né aggredito i blindati delle forze dell’ordine, ma è stata infiltrata da noti esponenti di Forza Nuova e da altri agitatori di professione che sono riusciti a mettere in difficoltà l’apparato di sicurezza. I PRIMI ARRESTI Non sorprendono quindi i 12 arresti effettuati nella notte dalla Polizia, ...