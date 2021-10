Le violenze di Forza nuova? Ricordatevi dei black bloc (Di domenica 10 ottobre 2021) È tutto giusto, intendiamoci. Definire orribili, idiote, controproducenti, ignobili le manifestazioni violente di ieri anti green pass è corretto. Oltre che doveroso. Chi devasta proprietà private e pubbliche, chi mette a ferro e fuoco la città, chi osa alzare un dito contro i poliziotti, merita solo di essere definito un cretino, un violento. E se ha commesso reati ben venga ogni punizione possibile. Si possono capire anche le dichiarazioni di sdegno dei vari Letta, Gualtieri, Richetti, Renzi, destra, sinistra, centro sulla “violenza fascista” e via discorrendo. Hanno arrestato i capi di Forza nuova, partito neofascista, quindi oggettivamente l’assalto alla Cgil può avere quella matrice. Però ci sia permesso fare anche una piccola considerazione fuori dal coro. Abbiamo letto in queste ore di leader politici che hanno cambiato i loro programmi per ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 10 ottobre 2021) È tutto giusto, intendiamoci. Definire orribili, idiote, controproducenti, ignobili le manifestazioni violente di ieri anti green pass è corretto. Oltre che doveroso. Chi devasta proprietà private e pubbliche, chi mette a ferro e fuoco la città, chi osa alzare un dito contro i poliziotti, merita solo di essere definito un cretino, un violento. E se ha commesso reati ben venga ogni punizione possibile. Si possono capire anche le dichiarazioni di sdegno dei vari Letta, Gualtieri, Richetti, Renzi, destra, sinistra, centro sulla “violenza fascista” e via discorrendo. Hanno arrestato i capi di, partito neofascista, quindi oggettivamente l’assalto alla Cgil può avere quella matrice. Però ci sia permesso fare anche una piccola considerazione fuori dal coro. Abbiamo letto in queste ore di leader politici che hanno cambiato i loro programmi per ...

