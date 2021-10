Le PROBABILI di Italia-Belgio: tante novità per Mancini (Di domenica 10 ottobre 2021) Italia-Belgio sarà l’ultima partita per gli Azzurri in Nations League, dopo il trionfo ad Euro 2020 e la recente sconfitta contro la Spagna, arrivata dopo 37 risultati utili consecutivi. Diversi cambi nelle file di Mancini, partendo da una piccola rivoluzione al centro della difesa, dove si vedranno Acerbi e Chiellini.. A centrocampo dovrebbe esserci Locatelli e Pellegrini, al posto di Verratti e Barella. Per l’attacco, Berardi sembra certo di una maglia e anche Raspadori ha buonissime possibilità. Ballottaggio tra Chiesa e Insigne per il ruolo di esterno sinistro. Raspadori Italia Belgio Il Belgio non avrà, invece, a disposizione Romelu Lukaku: al posto dell’ex Inter, il tridente formato da De Ketelaere, Trossard, Batshuayi. Di seguito le ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 ottobre 2021)sarà l’ultima partita per gli Azzurri in Nations League, dopo il trionfo ad Euro 2020 e la recente sconfitta contro la Spagna, arrivata dopo 37 risultati utili consecutivi. Diversi cambi nelle file di, partendo da una piccola rivoluzione al centro della difesa, dove si vedranno Acerbi e Chiellini.. A centrocampo dovrebbe esserci Locatelli e Pellegrini, al posto di Verratti e Barella. Per l’attacco, Berardi sembra certo di una maglia e anche Raspadori ha buonissime possibilità. Ballottaggio tra Chiesa e Insigne per il ruolo di esterno sinistro. RaspadoriIlnon avrà, invece, a disposizione Romelu Lukaku: al posto dell’ex Inter, il tridente formato da De Ketelaere, Trossard, Batshuayi. Di seguito le ...

