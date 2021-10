Le giocate dei fenomeni battono il collettivo della Spagna, la Francia si prende la Nations League a casa nostra (Di domenica 10 ottobre 2021) La Nations League è della Francia. Il trofeo Uefa, spesso criticato e considerato inutile, arricchisce il palmares dei transalpini che adesso sono l’unica selezione ad aver vinto almeno una volta tutte le competizioni, dunque Mondiali, Europei, Confederation Cup e adesso anche questa nuova coppa che non scalda i cuori ma che c’ha regalato una finale ricca di emozioni, soprattutto nel secondo tempo. La Spagna perde in rimonta e lo fa a testa altissima, dimostrando di poter competere ai più alti livelli anche con una linea così verde e un gioco che rispecchia la filosofia storica dell’estetica a tutti i costi ma in modo funzionale. I bleus di Deschamps, invece, si aggrappano come già successo più volte ai propri fenomeni, e vengono ripagati dalle giocate da urlo di ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) La. Il trofeo Uefa, spesso criticato e considerato inutile, arricchisce il palmares dei transalpini che adesso sono l’unica selezione ad aver vinto almeno una volta tutte le competizioni, dunque Mondiali, Europei, Confederation Cup e adesso anche questa nuova coppa che non scalda i cuori ma che c’ha regalato una finale ricca di emozioni, soprattutto nel secondo tempo. Laperde in rimonta e lo fa a testa altissima, dimostrando di poter competere ai più alti livelli anche con una linea così verde e un gioco che rispecchia la filosofia storica dell’estetica a tutti i costi ma in modo funzionale. I bleus di Deschamps, invece, si aggrappano come già successo più volte ai propri, e vengono ripagati dalleda urlo di ...

