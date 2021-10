Le condoglianze del Napoli alla famiglia di Riccardo De Lella, storico allenatore delle giovanili azzurre (Di domenica 10 ottobre 2021) Il Napoli, attraverso un tweet sul proprio profilo Twitter ufficiale, ha voluto mostrare la propria vicinanza alla famiglia di Riccardo De Lella. Lo storico allenatore del settore giovanile partenopeo che è purtroppo venuto a mancare. Di seguito il tweet La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia De Lella per la scomparsa del caro Riccardo, storico allenatore del settore giovanile azzurro. pic.twitter.com/mqBA2kJEIA— Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 10, 2021 Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 ottobre 2021) Il, attraverso un tweet sul proprio profilo Twitter ufficiale, ha voluto mostrare la propria vicinanzadiDe. Lodel settore giovanile partenopeo che è purtroppo venuto a mancare. Di seguito il tweet La SSCsi unisce al dolore dellaDeper la scomparsa del carodel settore giovanile azzurro. pic.twitter.com/mqBA2kJEIA— Official SSC(@ssc) October 10, 2021

