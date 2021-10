Lazio, nuova seduta in vista della prossima sfida in campionato (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo la sconfitta con il BoloGna è già testa alla prossima di campionato. Gli uomini di Sarri (salvo chi è impegnato con le Nazionali) non devono perdere la testa e continuare con la grinta avuta durante il Derby. Certo, il Bologna dei ‘ragazzi terribili’ ha travolto la Lazio e impedisce a Sarri di completare la settimana perfetta. Al Dall’Ara infatti il grande ex Mihajlovic confeziona il colpo, con i rossoblù che con una prestazione impeccabile rifilano tre reti ai biancocelesti e tornano a sorridere dopo tre gare senza successi. Caduta che fa rumore quella dei biancocelesti, che erano reduci dalle vittorie nel derby e in Europa League con il Lokomotiv Mosca e mancano l’occasione per tenere il passo delle rivali che li precedono in classifica. I capitolini pagano di certo la pesante assenza di Immobile ma nel complesso appaiono ... Leggi su footdata (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo la sconfitta con il BoloGna è già testa alladi. Gli uomini di Sarri (salvo chi è impegnato con le Nazionali) non devono perdere la testa e continuare con la grinta avuta durante il Derby. Certo, il Bologna dei ‘ragazzi terribili’ ha travolto lae impedisce a Sarri di completare la settimana perfetta. Al Dall’Ara infatti il grande ex Mihajlovic confeziona il colpo, con i rossoblù che con una prestazione impeccabile rifilano tre reti ai biancocelesti e tornano a sorridere dopo tre gare senza successi. Caduta che fa rumore quella dei biancocelesti, che erano reduci dalle vittorie nel derby e in Europa League con il Lokomotiv Mosca e mancano l’occasione per tenere il passo delle rivali che li precedono in classifica. I capitolini pagano di certo la pesante assenza di Immobile ma nel complesso appaiono ...

