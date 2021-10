Advertising

LALAZIOMIA : Lazio, Cataldi e la romantica dedica alla moglie: 'Sei fantastica' - sportli26181512 : Lazio, Cataldi e la romantica dedica alla moglie: 'Sei fantastica': Il romantico post del centrocampista biancocele… - LALAZIOMIA : SOCIAL | Gli auguri di Cataldi alla moglie: “Sei fantastica ogni giorno di più” – FOTO - LALAZIOMIA : CdS | Difesa Lazio, lezioni extra - AquilottoEddy : Io non parlerei di 'gerarchie' ma utilizzare gli uomini migliori (parlo di forma fisica) per ogni partita. Non per… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Cataldi

ROMA - Giornata di festeggiamenti per Danilo. Sua moglie Elisa , infatti, festeggia oggi il compleanno e compie 27 anni. Il centrocampista dellaha voluto dedicarle una bellissima dedica sui social network, condividendo una foto ......ed Escalante . Sono stati convocati per mercoledì mattina, quando a Formello si svolgerà ...centrali (di routine) ed esterne (hanno funzionato contro la Lokomotiv in Europa garantenDifesa...ROMA - Giornata di festeggiamenti per Danilo Cataldi. Sua moglie Elisa, infatti, festeggia oggi il compleanno e compie 27 anni. Il centrocampista della Lazio ha voluto dedicarle una bellissima dedica ...Dalla metà campo in giù, Sarri guiderà lezioni di recupero e approfondimento. Nella sua idea di Lazio ardita la difesa dev’essere spericolata. Vuole difensori che difendano in avanti e non all’indietr ...