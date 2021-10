L’attore Andrea Roncato a La Fortezza per il nuovo spot di ArtTelesia Festival (VIDEO) (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Tappa sannita per Andrea Roncato, che è stato ospite della Tenuta La Fortezza nell’ambito della sua partecipazione al nuovo spot del Festival ArTelesia. L’artista emiliano ha parlato del suo coinvolgimento nell’attività di promozione dell’evento in programma nella cittadina termale dal 24 al 28 novembre prossimi: “E’ un Festival molto divertente e importante, mi hanno chiesto di girare uno spot che non ritengo affatto banale, quindi sono venuto volentieri. Non è il solito prodotto, sono contento di essere qui anche perché a Benevento si mangia bene, si beve bene e si vive bene. Oggi qui mi sento un cavaliere della tavola rotonda, è un posto meraviglioso”. Mariella De Libero, presidente associazione ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Tappa sannita per, che è stato ospite della Tenuta Lanell’ambito della sua partecipazione aldelArTelesia. L’artista emiliano ha parlato del suo coinvolgimento nell’attività di promozione dell’evento in programma nella cittadina termale dal 24 al 28 novembre prossimi: “E’ unmolto divertente e importante, mi hanno chiesto di girare unoche non ritengo affatto banale, quindi sono venuto volentieri. Non è il solito prodotto, sono contento di essere qui anche perché a Benevento si mangia bene, si beve bene e si vive bene. Oggi qui mi sento un cavaliere della tavola rotonda, è un posto meraviglioso”. Mariella De Libero, presidente associazione ...

