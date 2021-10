Landini “Non perdere la memoria, fascismo ha portato a disperazione” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Non dobbiamo perdere la memoria. Il fascismo ha portato alla disperazione, alle leggi razziali, alla guerra, non possiamo tornare indietro”. Lo ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini parlando durante la manifestazione tenutasi all’indomani dell’assalto alla sede di Roma. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) “Non dobbiamola. Ilhaalla, alle leggi razziali, alla guerra, non possiamo tornare indietro”. Lo ha detto il leader della Cgil Maurizioparlando durante la manifestazione tenutasi all’indomani dell’assalto alla sede di Roma. su Il Corriere della Città.

