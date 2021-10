Landini: "Non ci fanno paura, la Cgil ha sconfitto il fascismo" (Di domenica 10 ottobre 2021) “Quella di ieri è una ferita democratica, un atto di offesa alla Costituzione nata dalla Resistenza, un atto che ha violentato il mondo del lavoro e i suoi diritti”, ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini aprendo l’assemblea generale del sindacato. “Se qualcuno ha pensato di intimidirci, metterci paura o farci star zitti deve sapere che la Cgil ha sconfitto il fascismo in questo paese e ha riconquistato la democrazia”, ha aggiunto Landini. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) “Quella di ieri è una ferita democratica, un atto di offesa alla Costituzione nata dalla Resistenza, un atto che ha violentato il mondo del lavoro e i suoi diritti”, ha detto il segretario generale dellaMaurizioaprendo l’assemblea generale del sindacato. “Se qualcuno ha pensato di intimidirci, mettercio farci star zitti deve sapere che lahailin questo paese e ha riconquistato la democrazia”, ha aggiunto

Advertising

EnricoLetta : Ho chiamato Maurizio #Landini per esprimere tutto il nostro sdegno e la nostra completa solidarietà alla #Cgil. Dob… - gerrygreco : Non è che ci vuole molto a identificarli. Castellino e Fiore non sono i soliti ignoti, sono lì, sotto le bandiere… - mezinette : RT @rossettifp: 'Non ci intimidiscono. I lavoratori e le lavoratrici,il movimento sindacale hanno già sconfitto il fascismo' Il 16 Ottobre… - repubblica : Presidio alla Cgil dopo il raid squadrista, Landini: 'Chi ha devastato la sede non ci fa paura. Hanno offeso la Cos… - FmMosca : RT @Zaira_Bartucca: #Landini: 'Non dimenticate che viviamo per l'1% che ci viene versato dagli stipendi'. Grazie per averlo ricordato, è or… -