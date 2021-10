Lamorgese | spunta un documento che la inchioda | immigrazione e Ue | la verità dietro agli arrivi in Italia

(Di domenica 10 ottobre 2021) Se le recinzioni non separassero le città spagnole di Ceuta e Melilla dal territorio marocchino, un flusso ininterrotto di migranti si riverserebbe giorno e notte dall'Africa all'Europa. Senza le barriere di filo spinato installate dalla Lituania, la Bielorussia vi spedirebbe quotidianamente centinaia presunti profughi. La Polonia, benché sia protetta da 130 km di filo spinato alto due metri, ha registrato nella sola giornata di venerdì 553 tentativi di ingresso illegale e ha arrestato otto persone, mentre per il secondo giorno consecutivo alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi dal lato bielorusso del confine. LE EMERGENZE Poiché l'eco degli spari è arrivata piuttosto attutita fino a Roma, il ministro dell'Interno Lucianatrascura l'emergenza sul fronte orientale e in compenso si duole della proposta degli omologhi di altri dodici Paesi Ue di alzare ...

Linkiesta.it

Per la ministra dell'Interno Lucianasarebbe la Lega a mettersi di traverso. Un esponente più politico, che sia il Pd Lorenzo Guerini o il leghista Giancarlo Giorgetti, sbilancerebbe troppo ...Mi auguro che il ministrointervenga subito per sospenderla dall'incarico che ricopre e che chiaramente non è in grado di onorare, perché chi deve far rispettare le nostre leggi non può ...Draghi condanna violenze, avanti con vaccini. Meloni: vicinanza a Cgil e forze ordine, Lamorgese inadeguata. Salvini: violenza mai giustificata, ma Lamorgese si dimetta. Landini: atto di squadrismo fa ...Polemiche per l'operato del ministro Lamorgese sugli scontri con gli anti-green pass: cosa non ha funzionato? Ora Lega e FdI chiedono le dimissioni: "È inadeguata" ...