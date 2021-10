L’altro filmato dell’assalto dei No Green Pass alla sede della Cgil: «Hanno sfondato, siamo dentro» – Il video (Di domenica 10 ottobre 2021) In questo filmato si mostra un’altra testimonianza dell’assalto dei No Green Pass alla sede della Cgil di Roma dopo gli scontri a Piazza del Popolo. Ieri sono state fermate quattro persone. Nel video si sente una voce che dice: «Hanno sfondato, siamo dentro la Cgil», e poi «Ragazzi, stiamo entrando. Non rompete. #Ioapro e tutti Hanno invaso la Cgil». Il gruppo che manifestava contro la Certificazione Verde è riuscito a sfondare le porte della sede del sindacato ed entrare prima che la polizia riuscisse a fermare i manifestanti e respingerli. «Stiamo aspettando Landini», urlavano dal ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) In questosi mostra un’altra testimonianzadei Nodi Roma dopo gli scontri a Piazza del Popolo. Ieri sono state fermate quattro persone. Nelsi sente una voce che dice: «la», e poi «Ragazzi, stiamo entrando. Non rompete. #Ioapro e tuttiinvaso la». Il gruppo che manifestava contro la Certificazione Verde è riuscito a sfondare le portedel sindacato ed entrare prima che la polizia riuscisse a fermare i manifestanti e respingerli. «Stiamo aspettando Landini», urlavano dal ...

