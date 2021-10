La Torre del Galgario e la curiosa storia della struttura difensiva (Di domenica 10 ottobre 2021) La Torre del Galgario è un punto di passaggio obbligatorio per tutti coloro che raggiungono Bergamo. Posto nei pressi dell’omonimo convento, l’edificio rappresenta un vero e proprio simbolo di un’epoca ormai scomparsa con la distruzione delle Muraine. Voluto dai Veneziani nella prima parte del Quattrocento, il mastio era infatti inserito nell’ampio sistema difensivo che un tempo proteggeva la parte bassa della città e comprendeva trentuno torri quadrate e sei porte fortificate a cui si aggiunsero in seguito il portello delle Grazie e quello di Zambonate. La demolizione della cinta muraria avvenuta nella notte di Capodanno del 1901 non colpì la struttura che ha superato le difficoltà del tempo conservando il proprio fascino fra le proprie mura. Costituita nella parte inferiore da un basamento scarpato ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 ottobre 2021) Ladelè un punto di passaggio obbligatorio per tutti coloro che raggiungono Bergamo. Posto nei pressi dell’omonimo convento, l’edificio rappresenta un vero e proprio simbolo di un’epoca ormai scomparsa con la distruzione delle Muraine. Voluto dai Veneziani nella prima parte del Quattrocento, il mastio era infatti inserito nell’ampio sistema difensivo che un tempo proteggeva la parte bassacittà e comprendeva trentuno torri quadrate e sei porte fortificate a cui si aggiunsero in seguito il portello delle Grazie e quello di Zambonate. La demolizionecinta muraria avvenuta nella notte di Capodanno del 1901 non colpì lache ha superato le difficoltà del tempo conservando il proprio fascino fra le proprie mura. Costituita nella parte inferiore da un basamento scarpato ...

