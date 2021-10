La Svizzera batte l' Irlanda e avvicina gli azzurri Lituania centra la prima vittoria con la Bulgaria

Advertising

infoitsport : Qualificazioni mondiali, la Svizzera batte l'Irlanda del Nord e ''vede'' l'Italia - infoitsport : Qualificazioni mondiali 2022: la Svizzera batte l’Irlanda del nord 2-0 - Sportmediaset - giornaleradiofm : Approfondimenti: Mondiali 2022: Svizzera un gol per tempo, l'Irlanda del Nord ko: (ANSA) - ROMA, 09 OTT - Svizzera… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Qualificazioni mondiali 2022: la Svizzera batte l’Irlanda del nord 2-0. #SportMediaset #SvizzeraIrlandaDelNord https://… - sportmediaset : Qualificazioni mondiali 2022: la Svizzera batte l’Irlanda del nord 2-0. #SportMediaset #SvizzeraIrlandaDelNord -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera batte

Con questi risultati, la classifica del girone dell'Italia è la seguente: Italia 14 ,11 , Irlanda del Nord 5 , Bulgaria 5 , Lituania 3 . Il 12 novembre l'Italia ospiterà laGirone C.Irlanda del Nord 2 - 0 (1 - 0) in una partita del Girone C (lo stesso dell'Italia) di qualificazione ai Mondiali 2022 disputata sul terreno dello Stade de Genève di Ginevra. I gol: nel ...Mentre l’Italia è impegnata nella Nations League, il girone di qualificazione ai mondiali degli azzurri ha visto ieri la disputa di altre due gare. Importante il successo della Svizzera per 2-0 sull’I ...Riascolta Pietro Riva: chiusura di stagione da record di Personal Best . Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.