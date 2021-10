La sindaca di Marzabotto scrive: "È ora di applicare la Costituzione e la legge contro chi dalla legge è fuori da sempre" (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo la devastazione della sede nazionale della Cgil aumentano le richieste di scioglimento di Forza Nuova. Domani il Pd, con Emanuele Fiano, presenterà una mozione in Parlamento. Intanto la presidente dei democratici, Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, ha lanciato una petizione su Change.org per sciogliere organizzazioni e partiti neofascisti. “I fatti di Roma sono solamente l’ultima goccia. È ore di dire basta alla violenza squadrista e fascista. Un basta definitivo. È ora, come già richiesto dall’Anpi nell’appello ‘Mai più fascismi’, di sciogliere Forza Nuova, CasaPound, Lealtà Azione, Fiamma Tricolore e tutti i partiti e movimenti che si rifanno alle idee e alle pratiche del fascismo”, scrive. ?È ora - scrive la sindaca di Marzabotto - di sostenere le iniziative parlamentari ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo la devastazione della sede nazionale della Cgil aumentano le richieste di scioglimento di Forza Nuova. Domani il Pd, con Emanuele Fiano, presenterà una mozione in Parlamento. Intanto la presidente dei democratici, Valentina Cuppi,di, ha lanciato una petizione su Change.org per sciogliere organizzazioni e partiti neofascisti. “I fatti di Roma sono solamente l’ultima goccia. È ore di dire basta alla violenza squadrista e fascista. Un basta definitivo. È ora, come già richiesto dall’Anpi nell’appello ‘Mai più fascismi’, di sciogliere Forza Nuova, CasaPound, Lealtà Azione, Fiamma Tricolore e tutti i partiti e movimenti che si rifanno alle idee e alle pratiche del fascismo”,. ?È ora -ladi- di sostenere le iniziative parlamentari ...

