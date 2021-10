La Scuola Cattolica ‘giudicato con i vecchi metodi’ | l’abolizione della censura promessa da Franceschini pare un miraggio

(Di domenica 10 ottobre 2021) Laè stato giudicato (e vietato ai minori di 18 anni) con imetodi ministeriali censori. Insomma, altro che addiocome sbandierato trionfalmente dal ministronell’aprile 2021. La conferma metodologica sulla valutazione toccata in sorte al film di Stefano Mordini arriva dal blog di Alberto Farina. Il critico e programmatore di Rai Movie è anche membro da diversi anniIII Commissione per la Revisione Cinematografica. Commissione che si è occupata una decina di giorni fa di formulare un giudizio negativo su La. “Sebbene da mesi sia stato annunciato il cambiamento delle norme che regolano la Revisione Cinematografica (la cosiddetta “”), questa decisione è stata ...

