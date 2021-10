Advertising

valigiablu : Il film sul massacro del Circeo vietato ai minori di 18 anni, le foto della superstite diciassettenne diffuse ovunq… - ciropellegrino : La storia di Donatella Colasanti e di quello che ha passato sono conosciute solo in parte. Il massacro del Circeo… - repubblica : 'La scuola cattolica' vietato ai minori: 'Il Medioevo non è finito' - cinemaniaco_fb : ?????????????? La scuola cattolica e il massacro del circeo, la storia che ha ispirato il film - ackxermxn : martedì sera vado a vedere La scuola cattolica -

Tra il 29 e il 30 settembre 1975 si è verificato uno dei fatti di cronaca più efferati della storia italiana: il massacro del Circeo . Il film Laracconta i retroscena del rapimento e delle torture subite da Donatella Colasanti e Rosaria Lopez da parte di Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira. Le vittime: Donatella Colasanti ...... celebre soprattutto tra il pubblico giovane grazie alla serie tv Skam Italia, e Francesco Cavallo , talento emergente, in questi giorni in sala con Ladi Stefano Mordini. Abbiamo ...Il film La scuola cattolica, di Stefano Mordini, che è uscito nelle sale il 7 ottobre, tratta del massacro del Circeo (detto anche delitto del Circeo); è un caso di rapimento e omicidio avvenuto ...Dall'analisi condotta dall'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica di Roma (Altems) per "Il Sole 24 Ore", emerge che il Sistema Sanitario Nazionale sborsa c ...