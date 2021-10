"La satira, la politica e il calcio... Ora vi dico tutto" (Di domenica 10 ottobre 2021) Gene Gnocchi si racconta a 360 gradi e non risparmia critica alla televisione e alla politica dei nostri tempi. "Questa sinistra mi lascia allibito...", sentenzia amaramente Leggi su ilgiornale (Di domenica 10 ottobre 2021) Gene Gnocchi si racconta a 360 gradi e non risparmia critica alla televisione e alladei nostri tempi. "Questa sinistra mi lascia allibito...", sentenzia amaramente

Advertising

vitube8991 : RT @EmiliaBalestri1: Ho seguito un po’ per curiosità @welikeduel, la loro satira può essere anche divertente , ma è possibile che è rivolta… - AlessandroFagio : @Gladys82012839 Alcuni personaggi secondo me li fa benissimo e trovo faccia ridere. Non lo sopporto quando smette d… - Gcmoi1 : RT @EmiliaBalestri1: Ho seguito un po’ per curiosità @welikeduel, la loro satira può essere anche divertente , ma è possibile che è rivolta… - StefanoDeloren1 : RT @EmiliaBalestri1: Ho seguito un po’ per curiosità @welikeduel, la loro satira può essere anche divertente , ma è possibile che è rivolta… - myrosycandy : @ludmyla2803 @La_manina__ Concordo, è molto acuto nelle sue analisi, d’altronde la satira politica è ben altro che… -