La salute mentale oltre il Covid | gli investimenti continueranno anche dopo l’emergenza?

(Di domenica 10 ottobre 2021) Il 10 ottobre è la giornata mondiale della. Laè importante: per l’Organizzazione mondiale della Sanità, è una componente essenziale dellain generale, “uno stato di benessere nel quale una persona può realizzarsi, superare le tensioni della vita quotidiana, svolgere un lavoro produttivo e contribuire alla vita della propria comunità”. Belle parole dovrebbero avere un risvolto concreto: si dovrebbe investire molto sulla prevenzione, sulla psicologia che è la scienza che per definizione si occupa della costruzione delle condizioni di benessere. Ci sono paesi in cui gli psicologi sono presenti nelle scuole, nelle aziende, paesi dove le persone hanno accesso alla consulenza e alla cura psicologica nei servizi pubblici. In Italia è diverso, a fronte di tante buone ...

Secondo i dati emersi da una ricerca di BVA Doxa per Mindwork, quasi l'85% delle persone intervistate considera il… - Dobbiamo investire di più nella salute mentale che è importante quanto la salute fisica.

Che la salute mentale è una questione che riguarda gli atleti d'elite proprio come tutti gli altri. Forse è esagerato dire che è un tabù, di certo però parlare di salute mentale non è una cosa facile né è... Salute mentale sul posto di lavoro: un under 34 su due lascia per motivi legati al malessere psicologico. Cosa dice il team di Mindwork. Nella Giornata mondiale della salute mentale, la risposta dei dottori anti-bufale di Dottoremaeveroche.it in un focus ad hoc