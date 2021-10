La provocazione di Borghi: "E la violenza del tampone non si condanna?" (Di domenica 10 ottobre 2021) Il deputato leghista Claudio Borghi ieri sera, su Twitter, condannava l’assalto alla Cgil da parte dei ‘no green pass’, chiedendo una condanna speculare anche per la “logica geniale del green pass”, illustrata in un video dal ministro Renato Brunetta. Nel filmato, ritwittato da Borghi, l’esponente forzista spiega che la logica dietro all’obbligo di certificato verde è “aumentare per gli opportunisti il costo della non vaccinazione”, imponendo il “costo psichico, monetario e organizzativo” dei tamponi. “Già che condanniamo giustamente tutto, questa violenza psicologica la ricordiamo?”, si chiede allora Borghi. “Non ho ancora sentito nessuna scusa. Il diritto al lavoro dovrebbe essere considerato meglio di così. Sono sicuro che la Cgil concordi”, aggiunge Leggi anche... Abbraccio ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Il deputato leghista Claudioieri sera, su Twitter,va l’assalto alla Cgil da parte dei ‘no green pass’, chiedendo unaspeculare anche per la “logica geniale del green pass”, illustrata in un video dal ministro Renato Brunetta. Nel filmato, ritwittato da, l’esponente forzista spiega che la logica dietro all’obbligo di certificato verde è “aumentare per gli opportunisti il costo della non vaccinazione”, imponendo il “costo psichico, monetario e organizzativo” dei tamponi. “Già che condanniamo giustamente tutto, questapsicologica la ricordiamo?”, si chiede allora. “Non ho ancora sentito nessuna scusa. Il diritto al lavoro dovrebbe essere considerato meglio di così. Sono sicuro che la Cgil concordi”, aggiunge Leggi anche... Abbraccio ...

