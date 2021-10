La politica tutta reagisce agli assalti contro sedi sindacali (Di domenica 10 ottobre 2021) Il premier: 'Diritto a manifestare non può degenerare in aggressione'. Letta: 'Sciogliere Forza Nuova. Salvini e Meloni condannano le violenze ma chiedono le dimissioni del ministro dell'Interno ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 ottobre 2021) Il premier: 'Diritto a manifestare non può degenerare in aggressione'. Letta: 'Sciogliere Forza Nuova. Salvini e Meloni condannano le violenze ma chiedono le dimissioni del ministro dell'Interno ...

Advertising

ZanAlessandro : L’assalto criminale alla sede della #Cgil, come tutti gli scontri di oggi, ha una chiara matrice fascista. Tutta la… - fanpage : “Noi ai fascisti rispondiamo così: tutte le nostre sedi saranno aperte e davanti alla CGIL nazionale si terrà un pr… - LoryDowney7 : RT @Cri10872801: “Ricostruire il Paese economicamente, socialmente e moralmente” Giuseppe Conte lo sta ripetendo nelle piazze, ai cittadini… - TweetsdiTeo : RT @ZanAlessandro: L’assalto criminale alla sede della #Cgil, come tutti gli scontri di oggi, ha una chiara matrice fascista. Tutta la mia… - MickMancini77 : RT @ZanAlessandro: L’assalto criminale alla sede della #Cgil, come tutti gli scontri di oggi, ha una chiara matrice fascista. Tutta la mia… -