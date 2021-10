La paranoia del fascismo per prendere voti che altrimenti non si otterrebbero | l' escalation? L' ascesa di Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 ottobre 2021) Ileterno, preconizzato da Umberto Eco sulla New York Review of Books nel 1994 all'indomani dell'affermazione del Polo delle libertà, esiste, ma solo come sindrome ossessiva di cui soffre la sinistra italiana. Dacché il Ventennio è stato consegnato alla storia a cadenza regolare nel dibattito pubblico, quasi sempre in coincidenza di appuntamenti elettorali, la sinistra lancia l'allarme circa il pericolo che correrebbe la democrazia nel nostro Paese qualora dovessero prevalere le formazioni politiche di centrodestra. Di qui gli appelli alla pubblica opinione per una continua "vigilanza democratica". A tanto analfabetismo storico rispose già ventisette anni fa Renzo De Felice con un articolo pubblicato sul settimanale Panorama che iniziava con una domanda: «Si può credere che l'Italia sia una democrazia a rischio?». Da profondo conoscitore del ...