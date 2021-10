La MotoGP si prepara alla rivoluzione del carburante

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 10 ottobre 2021) “Il mondo sta cambiando verso l’impatto climatico zero. Come industria, dobbiamo dedicarci agli aspetti delle prestazioni, dell’intrattenimento e dell’ambiente per il futuro. I tempi sono maturi“. Con queste parole, il boss Yamaha Takahiro Sumi anticipa quella che sarà la prossima frontiera della: ilsintetico. La Dorna, con il beneplacito dei costruttori, vuole introdurre gli e fuel nel mondiale, in modo da dare un contributo concreto all’ambiente senza innalzare i costi con l’elettrificazione. La Moto2 potrebbe fare da pioniera in questo senso, introducendo la nuova benza in forma sperimentale.sintetico in: cosa ne pensano i costruttori? Abbiamo già sentito il parere di Yamaha, che in un certo senso, si dice favorevoleproposta. Anche l’Aprilia sposa la ...