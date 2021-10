La Meloni infiamma il popolo di Vox Famiglia | confini | cultura | siamo sotto attacco | ma i mostri sono loro

Ultime Notizie dalla rete : Meloni infiamma

Il Secolo d'Italia

Un corto circuito cheil clima politico e isola il partito di Salvini dal restro della ... Che, dopo ore di silenzio, è uscito in sincrono con lacon una scarna nota: 'La violenza non è ...Si scalda la campagna elettorale in vista dei ballottaggi di domenica 17, con Giorgiache condanna i totalitarismi chiedendo abiura anche alla sinistra, ma irrompe un nuovo fronte polemico con il deputato dem Emanuele Fiano che attacca il candidato del centrodestra a Roma per ...IL DELIRIO DI LILLI GRUBER IN DIRETTA TV: "#MICHETTI? NEOFASCISTA!" l dovere dei giornalisti dovrebbe essere quello di fare un'informazione corretta e parlare dopo essersi documentati. ? https://t.co/ ...La campagna elettorale a Roma s’infiamma ogni giorno di più. Del resto, la posta in gioco è molto alta. Meloni, più che Salvini, si gioca tutto. Letta pure, dall’altro. I candidati, sia quelli esclusi ...