La marcia Perugia-Assisi arriva alla 60esima edizione: quasi 20mila persone, anche Mimmo Lucano. "Cura è il nuovo nome della pace" (Di domenica 10 ottobre 2021) È tornata alla formula che l'ha caratterizzata per tutta la sua storia, eccezion fatta per le mascherine indossate da tutti i partecipanti. Dopo la catena umana dell'anno scorso alla quale erano stati obbligati a ricorrere gli organizzatori, causa Covid, è tornata nel suo 60esimo anniversario la marcia della pace e della Fraternità che oggi ha percorso i 24 chilometri tra i giardini del Frontone a Perugia, la partenza di quella originaria di Aldo Capitini, e la Rocca Maggiore di Assisi. E lo slogan scelto per questa edizione ha proprio a che fare con la pandemia: I Care (io curo) perché "Cura è il nuovo nome della pace", la parola chiave e il monito di ...

amnestyitalia : Domani #10ottobre, attivisti e attiviste dell'Umbria e di altre regioni parteciperanno alla Marcia della pace Peru… - lauraboldrini : In tante e tanti siamo stati alla CGIL per dare solidarietà. Ed oggi è anche la giornata della Marcia Perugia-Ass… - Tg3web : La Marcia della Pace. In migliaia per percorrere i 25 chilometri della Perugia-Assisi, sessanta anni fa il primo ra… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La marcia Perugia-Assisi arriva alla 60esima edizione: quasi 20mila persone, anche Mimmo Lucano. “Cura è il nuovo nome… - TiTTiTaLe : @ciropellegrino Marcia della Pace Perugia-Assisi. -