La lettera aperta di Roberta Lombardi al M5s romano: «Votate per Gualtieri, Raggi scenda dal balcone» (Di domenica 10 ottobre 2021) La grillina Roberta Lombardi scende in campo per Roberto Gualtieri. La consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle ed assessora della giunta Zingaretti oggi pubblica su La Stampa una lettera aperta in cui invita gli elettori grillini a votare per il candidato del centrosinistra al ballottaggio delle elezioni comunali per il sindaco di Roma. E già che ci sta, tira anche una stoccata a Virginia Raggi, sua arcinemica da tempo. Lombardi parte proprio dalla sconfitta della sindaca uscente: «Numeri alla mano, il responso del primo turno di queste elezioni amministrative è inequivocabile: i cittadini non ci hanno riconfermato la stessa fiducia. Dobbiamo prenderne atto ma abbiamo anche il dovere di continuare a lavorare bene per questa città e per il Paese, soprattutto in ...

