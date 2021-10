La Fondazione Alleanza Nazionale cancella ogni equivoco su Forza Nuova e i locali di via Paisiello (Di domenica 10 ottobre 2021) Sul web continuano a circolare post che diffondono una notizia priva di fondamento, con l’evidente obiettivo di associare Fratelli d’Italia a Forza Nuova, i cui militanti si sono resi protagonisti delle violenze a Roma. Una “vicinanza” che non esiste nei fatti, essendo due mondi lontani politicamente anni luce. Viene sostenuto che Forza Nuova avrebbe la sua sede nei locali della Fondazione Alleanza Nazionale. Proprio per questo è necessario un chiarimento, così da cancellare ogni equivoco. Come rende noto il presidente della Fondazione, Giuseppe Valentino, «le notizie riportate da alcuni siti relative alla presenza di Forza Nuova in un immobile di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 10 ottobre 2021) Sul web continuano a circolare post che diffondono una notizia priva di fondamento, con l’evidente obiettivo di associare Fratelli d’Italia a, i cui militanti si sono resi protagonisti delle violenze a Roma. Una “vicinanza” che non esiste nei fatti, essendo due mondi lontani politicamente anni luce. Viene sostenuto cheavrebbe la sua sede neidella. Proprio per questo è necessario un chiarimento, così dare. Come rende noto il presidente della, Giuseppe Valentino, «le notizie riportate da alcuni siti relative alla presenza diin un immobile di ...

Advertising

Valente_Alfredo : RT @reportrai3: Forza Nuova ha sede in un palazzo di proprietà della Fondazione Alleanza Nazionale. Giorgia Meloni ci scrive: “Non pagano l… - dpadvide : Forza Nuova assalta la #Cgil perché non paga l'affitto della sede attuale di proprietà di fondazione alleanza nazio… - Gobbo76_ : ET VOILÀ L’UFFICIALITÀ Il Vaticano entra in 'Alleanza globale' con Rothschild, Fondazione Rockefeller e grandi ban… - MinaBossone : Ottobre è anche il mese dedicato alla prevenzione dei tumori al seno e per questo, Alleanza sostiene il progetto Pi… - DBonacorsi : RT @TTecnologico: INFN e Fondazione Politecnico Milano nuovi soci di Alleanza contro il Cancro -