La fine di Forza Italia tra gelosie, tradimenti e voto disgiunto (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le ultime elezioni al Comune di Salerno hanno certificato quanto gli osservatori avevano ampiamente anticipato. La scomparsa di Forza Italia, incapace a Salerno, Battipaglia ed Eboli di organizzare liste competitive e presentare candidati credibili, salvo poche eccezioni. A Salerno tra gelosie e tradimenti, si è consumata l’era degli azzurri. Forza Italia ha sulla coscienza la mancata candidatura di Michele Tedesco, l’andata via nel campo avversario dell’Udc sotto le spoglie dei Moderati, di non aver sostenuto appieno Michele Sarno, tra candidati improbabili e voto disgiunto. La fine inizia da lontano, la guerra all’interno del partito, già dilaniato dai voti sempre più pochi, con il flop alle regionali ha fatto il resto. La ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 11 ottobre 2021) Le ultime elezioni al Comune di Salerno hanno certificato quanto gli osservatori avevano ampiamente anticipato. La scomparsa di, incapace a Salerno, Battipaglia ed Eboli di organizzare liste competitive e presentare candidati credibili, salvo poche eccezioni. A Salerno tra, si è consumata l’era degli azzurri.ha sulla coscienza la mancata candidatura di Michele Tedesco, l’andata via nel campo avversario dell’Udc sotto le spoglie dei Moderati, di non aver sostenuto appieno Michele Sarno, tra candidati improbabili e. Lainizia da lontano, la guerra all’interno del partito, già dilaniato dai voti sempre più pochi, con il flop alle regionali ha fatto il resto. La ...

