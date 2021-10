La confessione di Miriana Trevisan al GF VIP 6: “Questa estate stavo per morire” (Di domenica 10 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 è tempo di confessioni per Miriana Trevisan che è stata etichettata dai suoi compagni come “il comodino al femminile” di Questa edizione. Per chi non lo sapesse ieri sera, il GF VIP ha chiesto ai concorrenti di votare, dando il nome di una donna e di un uomo. Il voto serviva per decretare il comodino della casa, una persona che non si espone, che non dice la sua, che è inutile ai fini del gioco. Ogni concorrente ha interpretato a a suo modo Questa richiesta e sono stati quindi fatti diversi nomi. Eletto comodino, Nicola Pisu, per le donne invece Miriana Trevisan. La concorrente non ha preso benissimo Questa scelta dei suoi compagni e alla fine si è aperta con qualcuno. Parlando con Katia Ricciarelli ha spiegato che lei non ama ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello VIP 6 è tempo di confessioni perche è stata etichettata dai suoi compagni come “il comodino al femminile” diedizione. Per chi non lo sapesse ieri sera, il GF VIP ha chiesto ai concorrenti di votare, dando il nome di una donna e di un uomo. Il voto serviva per decretare il comodino della casa, una persona che non si espone, che non dice la sua, che è inutile ai fini del gioco. Ogni concorrente ha interpretato a a suo modorichiesta e sono stati quindi fatti diversi nomi. Eletto comodino, Nicola Pisu, per le donne invece. La concorrente non ha preso benissimoscelta dei suoi compagni e alla fine si è aperta con qualcuno. Parlando con Katia Ricciarelli ha spiegato che lei non ama ...

Advertising

annastellare : RT @blogtivvu: “Questa estate stavo per morire”, la delicata confessione di Miriana Trevisan al GF Vip – VIDEO - zazoomblog : “Questa estate stavo per morire” la delicata confessione di Miriana Trevisan al GF Vip – VIDEO - #“Questa #estate… - blogtivvu : “Questa estate stavo per morire”, la delicata confessione di Miriana Trevisan al GF Vip – VIDEO - Novella_2000 : Confessione ch0c di una vippona: “Questa estate stavo per morire” (VIDEO) #gfvip - annastellare : RT @blogtivvu: Il segreto di Miriana Trevisan: “Ho una cosa che mi fa stare male ma non posso dirla…” -