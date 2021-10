La Bologna antifascista si risveglia all’inno di Bella Ciao dopo l’attacco alla Cgil (Di domenica 10 ottobre 2021) Dalla tarda serata di ieri sera WhatsApp inizia a riempirsi di messaggi che invitano i cittadini bolognesi a radunarsi davanti alla sede della Cgil in Via Marconi per solidarizzare con il sindacato per l’attacco squadrista che ieri ha subito la sede nazionale della Cgil a Roma. Stamattina la Bologna antifascista si risveglia con via Marconi gremita di persone, bandiere e mascherine rosse. all’inno di “Bella Ciao” si manifesta la resistenza contro il neo-fascismo che sotto velate sfoglie (quella dei No-Vax) prefigura una minaccia alla vita democratica del Paese. Prima di trasmettere il discorso del segretario Maurizio Landini, dal microfono annunciano che sono stati arrestati Roberto ... Leggi su tpi (Di domenica 10 ottobre 2021) Dtarda serata di ieri sera WhatsApp inizia a riempirsi di messaggi che invitano i cittadini bolognesi a radunarsi davantisede dellain Via Marconi per solidarizzare con il sindacato persquadrista che ieri ha subito la sede nazionale dellaa Roma. Stamattina lasicon via Marconi gremita di persone, bandiere e mascherine rosse.di “” si manifesta la resistenza contro il neo-fascismo che sotto velate sfoglie (quella dei No-Vax) prefigura una minacciavita democratica del Paese. Prima di trasmettere il discorso del segretario Maurizio Landini, dal microfono annunciano che sono stati arrestati Roberto ...

Advertising

Ely_Vally : RT @matteolepore: Questa mattina al presidio @CgilBologna per ribadire un principio tanto semplice quanto indiscutibile: la nostra democraz… - madmakko : RT @matteolepore: Questa mattina al presidio @CgilBologna per ribadire un principio tanto semplice quanto indiscutibile: la nostra democraz… - maremmamara : @FrancescoSamma2 @GiorgiaMeloni @franborgonovo No mi riferisco a piazza Fontana, stazione di Bologna, Gladio, P2…..… - Fracastellana92 : RT @matteolepore: Questa mattina al presidio @CgilBologna per ribadire un principio tanto semplice quanto indiscutibile: la nostra democraz… - Lucia07129120 : RT @matteolepore: Questa mattina al presidio @CgilBologna per ribadire un principio tanto semplice quanto indiscutibile: la nostra democraz… -