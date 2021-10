Juventus Women, Martina Rosucci si racconta (Di domenica 10 ottobre 2021) A pochi giorni dall’importantissima sfida contro il Chelsea, Martina Rosucci si racconta. La centrocampista è stata protagonista di un video postato sul canale Youtube ufficiale della squadra bianconera. Ecco le sue parole. Juventus-Chelsea all’Allianz Stadium Allianz Stadium, stadio della Juventus“Adoro lo Juventus Stadium . Quando lo nomino si sente che sono una tifosa bianconera. Sarà emozionante giocarci contro il Chelsea. Pensare che giocheremo lì è veramente speciale, anche se ci abbiamo già giocato. Giocare allo Stadium una partita di Champions è un’emozione e un’orgoglio. Per me che sono juventina e di Torino è una roba grande. Juve Chelsea all’Allianz Stadium fa il suo effetto. Il Chelsea è forte, sono arrivate in finale di Champions lo scorso anno ed una squadra ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 10 ottobre 2021) A pochi giorni dall’importantissima sfida contro il Chelsea,si. La centrocampista è stata protagonista di un video postato sul canale Youtube ufficiale della squadra bianconera. Ecco le sue parole.-Chelsea all’Allianz Stadium Allianz Stadium, stadio della“Adoro loStadium . Quando lo nomino si sente che sono una tifosa bianconera. Sarà emozionante giocarci contro il Chelsea. Pensare che giocheremo lì è veramente speciale, anche se ci abbiamo già giocato. Giocare allo Stadium una partita di Champions è un’emozione e un’orgoglio. Per me che sono juventina e di Torino è una roba grande. Juve Chelsea all’Allianz Stadium fa il suo effetto. Il Chelsea è forte, sono arrivate in finale di Champions lo scorso anno ed una squadra ...

