Juventus | tre nomi per il dopo Szczesny!

Non è iniziata al meglio la stagione della Juventus e sopratutto del suo portiere, Szczesny. Il polacco è accusato dai tifosi di essere il responsabile numero uno del brutto avvio della vecchia signora. Il numero uno bianconero ha commesso diversi errori, fra tutti quelli con Udinese e Napoli. A causa di questi errori la Juventus si starebbe muovendo per cercare un nuovo portiere titolare. Sono ben 3 i nomi che attraggono la dirigenza della Juventus. Il primo nome è quello di Leno, portiere dell'Arsenal, anche lui però non sta vivendo un momento felice e sembra aver perso addirittura la fiducia del tecnico, rischiando il posto da titolare. Il tedesco è in scadenza nel 2023 e il suo cartellino costa intorno ai 15 milioni di euro. Il secondo nome è quello dell'esperto ...

