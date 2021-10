Juventus, dopo la sosta previsti i rientri degli infortunati: ecco tutte le alternative che avrà Allegri (Di domenica 10 ottobre 2021) Il recupero dei giocatori infortunati L’inizio di stagione della Juventus non è stato certamente dei migliori, dal momento che in Serie A dista ben 10 punti dalla vetta della classifica. Bisogna considerare, però, che Allegri ha sempre dovuto far fronte a infortuni che hanno provocato importanti assenze. Arthur e Kaio Jorge, ad esempio, non sono stati disponibili fino al match contro il Torino di settimana scorsa. A inizio stagione anche Rabiot ha avuto dei problemi fisici e ora dovrà fermarsi nuovamente, a causa della positività al Covid. Anche Chiesa, poi, si è dovuto fermare qualche giorno, così come Ramsey, il quale è ancora in fase di recupero totale. Al momento, inoltre, sono infortunate le due pedine in attacco, Dybala e Morata, i quali, però, rientreranno dopo la sosta, anche se per lo ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Il recupero dei giocatoriL’inizio di stagione dellanon è stato certamente dei migliori, dal momento che in Serie A dista ben 10 punti dalla vetta della classifica. Bisogna considerare, però, cheha sempre dovuto far fronte a infortuni che hanno provocato importanti assenze. Arthur e Kaio Jorge, ad esempio, non sono stati disponibili fino al match contro il Torino di settimana scorsa. A inizio stagione anche Rabiot ha avuto dei problemi fisici e ora dovrà fermarsi nuovamente, a causa della positività al Covid. Anche Chiesa, poi, si è dovuto fermare qualche giorno, così come Ramsey, il quale è ancora in fase di recupero totale. Al momento, inoltre, sono infortunate le due pedine in attacco, Dybala e Morata, i quali, però, rientrerannola, anche se per lo ...

Advertising

FIGCfemminile : DOPO APPENA ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? Quello di Arianna #Caruso è il gol più rapido in assoluto segnato dalla Juventus… - OptaPaolo : 28' - Davide Calabria, dopo 28 secondi, ha segnato il terzo gol più veloce del Milan in Serie A dal 2004/05 (da qua… - ZZiliani : LA DOMANDA DEL GIORNO Insabbia più la FJGC o la CONSOB? Il dubbio nasce dopo l’ispezione avviata sui 27,8 milioni d… - emamarro : RT @FIGCfemminile: DOPO APPENA ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? Quello di Arianna #Caruso è il gol più rapido in assoluto segnato dalla Juventus in t… - appiah_kofy : RT @FIGCfemminile: DOPO APPENA ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? Quello di Arianna #Caruso è il gol più rapido in assoluto segnato dalla Juventus in t… -